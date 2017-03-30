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Совет по правам человека просит Путина перераспределить бюджет в пользу зарплат медиков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Совет по правам человека просит Путина перераспределить бюджет в пользу зарплат медиков

30 марта 2017, 14:25Экономика
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