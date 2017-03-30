Совет по правам человека просит Путина перераспределить бюджет в пользу зарплат медиков
Совет по правам человека обратился к Владимиру Путину с просьбой о распределении бюджетных средств в пользу дополнительных выплат для медицинских работников, пишут «Известия».
Отмечается: сейчас большинство медиков на одной ставке получают не более 20 тыс. рублей, что значительно ниже средней зарплаты по России. При этом бюджетные средства, расходуемые на здравоохранение, идут на менее важные цели. Например, обновление фасада в больнице, в которой некому работать. Хотя эти средства могли бы пойти на привлечение квалифицированного медицинского персонала и увеличение зарплат.
В СПЧ создана группа по решению проблем в сфере здравоохранения, которая займется рассмотрением вопроса обеспечения медучреждений кадрами. Из-за низких зарплат профессия медработника теряет престиж, а государственные медучреждения теряют кадры.
В целом, как отмечают эксперты, зарплата медиков с 2012 года повышается, но не теми темпами, которые ранее прогнозировались. Напомним, что президент России подписал указ, по которому зарплата медиков должна быть повышена до 200% от средней зарплаты в регионе.
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