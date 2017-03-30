Совет по правам человека просит Путина перераспределить бюджет в пользу зарплат медиков

Отмечается: сейчас большинство медиков на одной ставке получают не более 20 тыс. рублей, что значительно ниже средней зарплаты по России. При этом бюджетные средства, расходуемые на здравоохранение, идут на менее важные цели. Например, обновление фасада в больнице, в которой некому работать. Хотя эти средства могли бы пойти на привлечение квалифицированного медицинского персонала и увеличение зарплат.