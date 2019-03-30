150 млн выделено на программу «Старшее поколение» в Свердловской области

В Свердловской области программа реализуется с 2011 года, в 2019 году на ее реализацию из федерального бюджета выделено 150 миллионов рублей. Целью программы является повышение продолжительности жизни граждан. Так, к 2025 году в Свердловской области, по прогнозам, она должна достичь 82 лет.