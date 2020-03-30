Свердловский Минздрав раскрыл стоимость лечения больных коронавирусом

Тарифы на лечение утверждены ТФОМС. Пациенты имеют право на медикаментозное лечение в условиях стационара, обследования с применением современного медоборудования, процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Кроме того, в Свердловской области больницам будут компенсированы затраты на лечение больных коронавирусом. Финансирование будет осуществляться из средств ОМС. Также тарифицированы исследования на коронавирус, стоимость одного анализа — 469 рублей.

Напомним, в России коронавирусная инфекция подтверждена у 1 534 человек, восемь из них скончались. В Свердловской области коронавирус подтвержден у 24 человек.