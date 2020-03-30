Свердловский Минздрав раскрыл стоимость лечения больных коронавирусом
Сегодня, 13:16ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Согласно данным регионального Минздрава, курс лечения одного больного коронавирусом обходится от 75 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, пишет портал Е1.
Сюжеты: Коронавирус
Тарифы на лечение утверждены ТФОМС. Пациенты имеют право на медикаментозное лечение в условиях стационара, обследования с применением современного медоборудования, процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Кроме того, в Свердловской области больницам будут компенсированы затраты на лечение больных коронавирусом. Финансирование будет осуществляться из средств ОМС. Также тарифицированы исследования на коронавирус, стоимость одного анализа — 469 рублей.
Напомним, в России коронавирусная инфекция подтверждена у 1 534 человек, восемь из них скончались. В Свердловской области коронавирус подтвержден у 24 человек.
Карта распространения коронавируса в России
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