Цены на нефть достигли минимума 2002 года

Эксперт РИСИ Михаил Беляев в интервью радио Sputnik рассказал, что падению способствовали несколько факторов. В частности, распад соглашения внутри сделки с ОПЕК+, когда сторонам не удалось договориться об удержании цен на нефть. Еще один фактор - снижение темпов роста экономики в мире.

По мнению эксперта, в ближайшее время положительных изменений на нефтяном рынке не ожидается.

Некоторое время, я думаю, в течение нескольких месяцев, придется пожить в условиях низкой стоимости нефти. Наша страна, благодаря подушке безопасности, может пережить это состояние, плюс у нас есть внутреннее потребление,заявил Беляев.