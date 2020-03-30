Цены на нефть достигли минимума 2002 года

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Стоимость фьючерса на нефть марки WTI в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала ниже уровня 20 долларов за баррель. Последний раз такой показатель зафиксирован в 2002 году, пишут "Новые Известия".
Эксперт РИСИ Михаил Беляев в интервью радио Sputnik рассказал, что падению способствовали несколько факторов. В частности, распад соглашения внутри сделки с ОПЕК+, когда сторонам не удалось договориться об удержании цен на нефть. Еще один фактор - снижение темпов роста экономики в мире.
По мнению эксперта, в ближайшее время положительных изменений на нефтяном рынке не ожидается.
Некоторое время, я думаю, в течение нескольких месяцев, придется пожить в условиях низкой стоимости нефти. Наша страна, благодаря подушке безопасности, может пережить это состояние, плюс у нас есть внутреннее потребление,заявил Беляев.
Депрессия на нефтяном рынке продлится примерно полгода, отметил спикер.
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