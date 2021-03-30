Новым министром финансов Свердловской области стал Александр Старков

Новым министром финансов Свердловской области стал Александр Старков

Сегодня, 11:53
Экономика
Фото: министерство финансов Свердловской области
Депутаты свердловского законодательного собрания утвердили в должности министра финансов региона Александра Старкова.

Прямая трансляция заседания проходила на YouTube, депутаты единогласно утвердили кандидатуру нового министра 40 голосами.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Александр Высокинский отметил, что у Старкова имеется «способность к балансировке интересов». Он работает в Минфине уже 10 лет, до этого занимал должности в мэрии Екатеринбурга.

Сам Старков назвал основным приоритетом бюджетной политики региона социальную поддержку жителей. Первоочередной задачей он счиитает снижение госдолга.

Напомним, в декабре 2020 года Александр Старков стал исполняющим обязанности министра финансов Свердловской области после того, как Галина Кулаченко покинула этот пост.

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