Почти в 2 млн обойдется покупка кресел Нижнетагильскому колледжу искусств

В НТКИ почти за два миллиона рублей будут куплены новые кресла для зрителей. Средства будут выделены из бюджета Свердловской области.

16 рядов кресел будут куплены для зрительного зала. В стоимость входит доставки, установка и сами кресла. Согласно закупке, поставляемый продукт должен соответствовать эскизу по конструкции. Зрительный зал будет иметь вместительность до 414 человек. Образовательное учреждение занимается подготовкой профильных педагогов. Напомним, 3 марта сообщалось об объявлении конкурса на покупку рояля для Нижнетагильского колледжа искусств за 3,1 миллиона рублей. В соответствии с конкурсной документацией, рояль должен быть новым, собранным вручную и черного цвета, весом не менее 320 кг, но не более 324 кг.

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