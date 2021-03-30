Почти в 2 млн обойдется покупка кресел Нижнетагильскому колледжу искусств

Почти в 2 млн обойдется покупка кресел Нижнетагильскому колледжу искусств
Сегодня, 18:40ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
В НТКИ почти за два миллиона рублей будут куплены новые кресла для зрителей. Средства будут выделены из бюджета Свердловской области.

16 рядов кресел будут куплены для зрительного зала. В стоимость входит доставки, установка и сами кресла. Согласно закупке, поставляемый продукт должен соответствовать эскизу по конструкции.

Зрительный зал будет иметь вместительность до 414 человек. Образовательное учреждение занимается подготовкой профильных педагогов.

Напомним, 3 марта сообщалось об объявлении конкурса на покупку рояля для Нижнетагильского колледжа искусств за 3,1 миллиона рублей. В соответствии с конкурсной документацией, рояль должен быть новым, собранным вручную и черного цвета, весом не менее 320 кг, но не более 324 кг.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
колледж искусствколледжтендерНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы