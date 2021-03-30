УВЗ не смог договориться о поставке трамваев в Москву за 11 млрд

Конкурс на поставку выиграла компания «Торговый дом СТМ» (подконтрольна «Синаре» Дмитрия Пумпянского) в октябре 2020 года. Контракт был оценен в 11 миллиардов рублей.
В качестве первоначального партнера было выбрано дочернее предприятия УВЗ «Уралтрансмаш». По информации инсайдера, приемлемые условия сделки не смогли согласовать между собой представители «Уралвагонзавода» и победитель тендера, пишут «Ведомости».
В итоге контракт на поставку 90 низкопольных односекционных трамваем было решено заключить с Усть-Катавским вагоностроительным заводом.
Напомним, 26 января 2021 года в СМИ сообщалось о рекордном падении производства на УВЗ в 2020 году. Предприятие завершило год с падением продаж на 28,7% при снижении производства более чем на 40%. На 20% меньше было поставлено вагонов, по сравнению с 2019 годом.