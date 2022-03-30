Почти 50 тысяч рублей составляет средний заработок в Свердловской области

Почти 50 тысяч рублей составляет средний заработок в Свердловской области
Почти 50 тысяч рублей составляет средний заработок в Свердловской области
Сегодня, 21:54ЭкономикаФото: 1МI
В среднем свердловчане зарабатывают около 50 тысяч рублей каждый. При этом уровень безработицы в регионе составляет меньше 1%.

Региональная федерация профсоюзов поделилась информацией о средней зарплате в Свердловской области. Согласно средним показателям, заработная плата среднестатистического жителя региона равна 49,3 тысячи рублей. При этом работники промышленных предприятий получают в месяц 53,1 тысячи, педагоги — 40,7 тысячи, а медики 49,5 тысячи рублей.

Согласно данным на 28 марта, в Свердловской области вакантными остаются 41,6 тысячи должностей, при этом зарегистрировано в качестве безработных в регионе 18,2 тысячи свердловчан. Уровень безработицы на Среднем Урале составляет 0,88%.

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Нижний Тагил
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