За рекламный звонок «Русский стандарт» в Свердловской области заплатит 250 тысяч

В результате представитель учреждения был вызван для составления протокола. Ведомство подтвердило, что гражданин клиентом не является и нет согласия на получение рекламы, сообщили в свердловском УФАС.
Банк признал, что нарушил закон, но сослался на ошибку сотрудника. Он, по словам представителей, неправильно набрал номер.
Однако это не отменяет факт нарушения и не освобождает от ответственности. Поэтому банку был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей. Его учреждение выплатило, а также сообщило, что больше заявителю рекламу присылать не будут.