За рекламный звонок «Русский стандарт» в Свердловской области заплатит 250 тысяч

Специалист банка «Русский стандарт» в Свердловской области позвонил к одному из жителей с рекламным звонком. Однако клиентом банка гражданин не является и согласия на получение рекламы не давал. Он обратился с жалобой в УФАС.

В результате представитель учреждения был вызван для составления протокола. Ведомство подтвердило, что гражданин клиентом не является и нет согласия на получение рекламы, сообщили в свердловском УФАС. Банк признал, что нарушил закон, но сослался на ошибку сотрудника. Он, по словам представителей, неправильно набрал номер. Однако это не отменяет факт нарушения и не освобождает от ответственности. Поэтому банку был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей. Его учреждение выплатило, а также сообщило, что больше заявителю рекламу присылать не будут.

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