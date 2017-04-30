Почти 5 тонн санкционных фруктов и 172 килограмма мяса уничтожили в Свердловской области
30 апреля 2017, 09:00Экономика
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В Екатеринбурге на овощебазе обнаружили почти 5 тонн запрещенных к импорту фруктов и 172 килограмма говядины.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишут «Вечерние Ведомости», плодоовощная продукция была ввезена с территории Польши и Гвинеи. На продуктах отсутствовала маркировка или имелись следы перемаркировки.
Санкционные продукты были уничтожены.
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