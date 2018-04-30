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Два года тюрьмы назначено жителю Верхней Салды за присвоение 650 тыс. руб. клиентов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два года тюрьмы назначено жителю Верхней Салды за присвоение 650 тыс. руб. клиентов

30 апреля, 15:30Экономика
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