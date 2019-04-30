13,7 миллиона потратит мэрия Екатеринбурга на благоустройство сквера

Согласно техническому заданию, подрядчик должен за 13,7 миллиона рублей провести следующие виды работ в сквере на улице Грибоедова: валка деревьев и выкорчевывание пней, разборка бортовых камней и пешеходных дорожек, демонтаж скамеек, вывоз непригодного грунта.

Затем исполнитель должен установить пешеходные дорожки из цветного асфальта, организовать насыпи для пешеходных дорожек, поставить новые бортовые камни, установить дорожные знаки, малые архитектурные формы, высадить деревья и кустарники.

Сквер разделят на три зоны. В одной высадят аллею из клена Гинала, во второй — аллею из разновысотных кустарников, в третьей — аллею из яблони Недзвецкого.