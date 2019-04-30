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25 свердловских предприятий приняли участие в конкурсе на господдержку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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25 свердловских предприятий приняли участие в конкурсе на господдержку

Сегодня, 17:42ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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