25 свердловских предприятий приняли участие в конкурсе на господдержку

Для участия в конкурсе необходимо разработать корпоративную программу повышения конкурентоспособности. Те организации, которые успешно защитят свои проекты на федеральном уровне, получат господдержку в виде субсидирования процентных ставок до 4,5% и дргие инструменты льготного финансирования.

Заявки будут приниматься до 15 мая. В июне 2019 года они будут переданы в Минпроторг. Результаты конкурса будут объявлены в августе текущего года.

Из федерального бюджета будут выделены 327 миллиардов рублей на поддержку корпоративных программ конкурентоспособности в 2014-2024 годы. Одно предприятие может рассчитывать на льготное финансирование в размере до 60 миллионов рублей на срок от двух до пяти лет.