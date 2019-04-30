«Это не сказки». Свердловчане оценили тюменский мусоросортировочный завод

В августе прошлого года на завод уже приезжали представители Нижнего Тагила во главе с мэром города Владиславом Пинаевым. Тогда предприятие работало в тестовом режиме, а сейчас тагильчане смогли посмотреть на работу завода в полную мощность.

Этот завод — шаг к пониманию экологической проблемы мусора. Сортировка — это очень хорошо, но дальнейшая переработка еще лучше. Если выстроить полную цепочку, мы получим и продукт, и уменьшим количество полигонов. Размещенные там отходы нужно будет впоследствии перерабатывать,сказал начальник отдела по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила Алексей Сергеев.

Знакомство с тюменским предприятием началось с просмотра фильма о первом в России мусоросортировочном заводе, после чего главный инженер ООО «ТЭО» Сергей Шишов рассказал о том, как работает современный завод.

Три четверти региональных отходов в Тюменской области поступает на завод на сортировку. 90 тонн в час, 350 тысяч тонн в год. 20% массы — это вторичное сырье, которое идет на переработку: картон, стекло, различные виды пластика, цветные металлы. Пищевые отходы едут на захоронение на полигон,объяснил Сергей Шишов.

Фото: TagilCity.ru

В дальнейшем на предприятии планируют перерабатывать органические отходы в технический грунт. На заводе, который построят к концу 2020 года в Нижнем Тагиле, такие решения будут применяться сразу.

Там предполагается изначально проект зоны компостирования. Технологические решения будут аналогичные. Заложен объем от 185 тысяч тонн в год. В концессионном соглашении заложена сортировка не менее 30% от объема поступающих на завод ТКО. В случае ввода зоны компостирования мы еще увеличим объем сортировки, поскольку будем использовать пищевые отходы, перерабатывать их в технический грунт,говорит директор Северо-Уральского филиала компании «Рифей» Федор Потапов.

Замглавы Краснотурьинского городского округа Александр Катаев отметил, что свердловчане пока воспринимают сортировку мусора как что-то нереальное, но тюменский опыт доказывает обратное.

Мы ставили для себя более локальную задачу — посмотреть и познакомиться с производством напрямую. У нас представители регионального оператора в Краснотурьинске были, делали презентацию. Но одно дело познакомиться с заводом дистанционно, другое дело увидеть все своими глазами. Я впечатлен производством, учитывая, что мы видим на входе, и то, что получается на выходе. Это происходит реально, и это не сказки,отметил Катаев.

Председатель комитета по управлению городским хозяйством и ЖКХ Верхней Туры Евгений Ерушин при этом считает, что такие заводы только один из элементов решения экологических проблем. Не менее важным этапом нацпроекта «Экология» является изменения сознания простых россиян.