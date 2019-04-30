«Это не сказки». Свердловчане оценили тюменский мусоросортировочный завод
Делегация из Свердловской области по приглашению регионального оператора компании «Рифей» посетила тюменский завод по сортировке мусора. Аналогичные предприятия построят к началу 2021 года в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске, сообщает корреспондент TagilCity.ru.
В августе прошлого года на завод уже приезжали представители Нижнего Тагила во главе с мэром города Владиславом Пинаевым. Тогда предприятие работало в тестовом режиме, а сейчас тагильчане смогли посмотреть на работу завода в полную мощность.
Этот завод — шаг к пониманию экологической проблемы мусора. Сортировка — это очень хорошо, но дальнейшая переработка еще лучше. Если выстроить полную цепочку, мы получим и продукт, и уменьшим количество полигонов. Размещенные там отходы нужно будет впоследствии перерабатывать,сказал начальник отдела по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила Алексей Сергеев.
Знакомство с тюменским предприятием началось с просмотра фильма о первом в России мусоросортировочном заводе, после чего главный инженер ООО «ТЭО» Сергей Шишов рассказал о том, как работает современный завод.
Три четверти региональных отходов в Тюменской области поступает на завод на сортировку. 90 тонн в час, 350 тысяч тонн в год. 20% массы — это вторичное сырье, которое идет на переработку: картон, стекло, различные виды пластика, цветные металлы. Пищевые отходы едут на захоронение на полигон,объяснил Сергей Шишов.
В дальнейшем на предприятии планируют перерабатывать органические отходы в технический грунт. На заводе, который построят к концу 2020 года в Нижнем Тагиле, такие решения будут применяться сразу.
Там предполагается изначально проект зоны компостирования. Технологические решения будут аналогичные. Заложен объем от 185 тысяч тонн в год. В концессионном соглашении заложена сортировка не менее 30% от объема поступающих на завод ТКО. В случае ввода зоны компостирования мы еще увеличим объем сортировки, поскольку будем использовать пищевые отходы, перерабатывать их в технический грунт,говорит директор Северо-Уральского филиала компании «Рифей» Федор Потапов.
Замглавы Краснотурьинского городского округа Александр Катаев отметил, что свердловчане пока воспринимают сортировку мусора как что-то нереальное, но тюменский опыт доказывает обратное.
Мы ставили для себя более локальную задачу — посмотреть и познакомиться с производством напрямую. У нас представители регионального оператора в Краснотурьинске были, делали презентацию. Но одно дело познакомиться с заводом дистанционно, другое дело увидеть все своими глазами. Я впечатлен производством, учитывая, что мы видим на входе, и то, что получается на выходе. Это происходит реально, и это не сказки,отметил Катаев.
Председатель комитета по управлению городским хозяйством и ЖКХ Верхней Туры Евгений Ерушин при этом считает, что такие заводы только один из элементов решения экологических проблем. Не менее важным этапом нацпроекта «Экология» является изменения сознания простых россиян.
Мы увидели часть этапа, в дальнейшем перед нами стоят задачи по переработке. Тем не менее — это большой шаг вперед. И то, что на тюменский завод привозят школьников на экскурсии и прививают им культуру бережного отношения к природе, экологии — очень важный элемент воспитания и мышления молодого поколения,говорит Евгений Ерушин.