Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Это не сказки». Свердловчане оценили тюменский мусоросортировочный завод
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Photo 2019 04 29 18 13 37

«Это не сказки». Свердловчане оценили тюменский мусоросортировочный завод

Сегодня, 13:12ЭкономикаФото: TagilCity.ru
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина