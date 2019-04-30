Правительство Свердловской области договорилось о сотрудничестве с РКС

Для нужд региона будут адаптированы системы НСВП, которые обеспечивают привязку объектов в абсолютных системах координат с высочайшей точностью. Помимо этого, в рамках проекта для Свердловской области будет разработана система для мониторинга пассажирского транспорта, а также программы мониторинга для лесного и сельского хозяйств.