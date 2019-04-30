Правительство Свердловской области договорилось о сотрудничестве с РКС
Сегодня, 15:16ЭкономикаФото: pixabay.com
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Правительство Свердловской области подписало соглашение о сотрудничестве с дочерней компанией «Роскосмоса» - «Российские космические системы», сообщается на сайте департамента информполитики.
30 апреля документ о сотрудничестве подписали губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор РКС Андрей Тюлин.
Реализация соглашения позволит нам использовать возможности современных космических систем для мониторинга природных явлений на территории Свердловской области, перевозки опасных грузов, повышения эффективности работы экстренных служб,отметил губернатор.
Для нужд региона будут адаптированы системы НСВП, которые обеспечивают привязку объектов в абсолютных системах координат с высочайшей точностью. Помимо этого, в рамках проекта для Свердловской области будет разработана система для мониторинга пассажирского транспорта, а также программы мониторинга для лесного и сельского хозяйств.
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