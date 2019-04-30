Свердловская область и Турция планируют сотрудничество в медицине и IT
Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с полномочным послом Турецкой Республики в Российской Федерации, чтобы обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества, сообщает правительство региона.
Губернатор обсудил с турецким послом возможности сотрудничества в сфере лесопереработки, ядерной медицины, IT технологий, здравоохранения и образования. Также представители обсудили предстоящую выставку Иннопром.
Мы ждем от Иннопрома развития новых направлений сотрудничества с турецкой стороной. Мы хотим, чтобы Турция открыла для себя наш регион как динамично развивающуюся индустриальную территорию,сообщил Куйвашев.
Как отметил посол Турции, главы государств договорились об увеличении товарооборота до ста миллиардов долларов, это возможно осуществить при всестороннем сотрудничестве с главами регионов России.
Сегодня в России работает порядка 1,6 тысячи наших компаний, и мы возлагаем большие надежды на выставку Иннопром,сообщил турецкий дипломат.