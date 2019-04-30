Свердловская область и Турция планируют сотрудничество в медицине и IT

Губернатор обсудил с турецким послом возможности сотрудничества в сфере лесопереработки, ядерной медицины, IT технологий, здравоохранения и образования. Также представители обсудили предстоящую выставку Иннопром.

Мы ждем от Иннопрома развития новых направлений сотрудничества с турецкой стороной. Мы хотим, чтобы Турция открыла для себя наш регион как динамично развивающуюся индустриальную территорию,сообщил Куйвашев.

Как отметил посол Турции, главы государств договорились об увеличении товарооборота до ста миллиардов долларов, это возможно осуществить при всестороннем сотрудничестве с главами регионов России.