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Свердловская область и Турция планируют сотрудничество в медицине и IT
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область и Турция планируют сотрудничество в медицине и IT

Сегодня, 08:51ЭкономикаФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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