Свердловские энергетики с начала года взыскали долги на сумму 30 млн рублей

Порядка 30 миллионов рублей с начала года взыскано с должников «ЭнергосбыТ Плюс» в Свердловской области. Около 20 миллионов было списано с банковских карт. Было выдано 11 тысяч исполнительных листов, направленных по месту работы должников, оперативность взыскания долгов удалось обеспечить, в том числе, и благодаря упрощенной системе судопроизводства, не требующей присутствия сторон.