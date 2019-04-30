Свердловские энергетики с начала года взыскали долги на сумму 30 млн рублей
В Свердловской области с начала 2019 года энергетики взыскали с должников порядка 30 миллионов рублей, сообщает «ЭнергосбыТ Плюс».
Порядка 30 миллионов рублей с начала года взыскано с должников «ЭнергосбыТ Плюс» в Свердловской области. Около 20 миллионов было списано с банковских карт. Было выдано 11 тысяч исполнительных листов, направленных по месту работы должников, оперативность взыскания долгов удалось обеспечить, в том числе, и благодаря упрощенной системе судопроизводства, не требующей присутствия сторон.
За аналогичный период в 2018 году компанией было взыскано 23 миллиона рублей долгов.
На текущий момент жители региона задолжали за электроэнергию и отопление порядка 1,1 миллиарда рублей. После взыскания долгов в судебном порядке на плечи свердловчан ложится оплата государственной пошлины и судебных издержек. Помимо этого, при наличии долга, начисляются ежемесячные пени.