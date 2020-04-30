Что выбрать: займы на карту или наличными

Жители России, как и других стран, при возникновении потребности взять небольшой займ на короткий срок, сталкиваются с выбором. Они могут взять деньги наличными в офисе микрофинансовой организации или получить их на свою банковскую карту в онлайн-МФО.

Получение займа наличными Чтобы получить заём наличными, необходимо выйти из дома и направиться в один из многочисленных пунктов выдачи денег, либо искать терминалы выдачи.

И сразу замечание: эти офисы не работают круглосуточно. Так что если деньги понадобятся ночью, придется ждать десяти утра. На этом этапе возникает и еще одна проблема: на месте не получится узнать мнения других заемщиков, выяснить, что им не понравилось при взаимодействии с этой компанией.

Определившись С МФО, вы передаете свою информацию менеджеру и подписываете договор. В офисе не очень приятная обстановка и не располагает к тому, чтобы внимательно изучить все пункты соглашения. Вполне может быть, что там будут спрятаны скрытые комиссии. В случае положительного решения, вам передадут наличные. Вернуть их надо будет так же в офисе.

Получение займа на карту Этот способ лишен всех минусов, описанных выше. Идти никуда не надо. Вы просто с телефона или компьютера выбираете компанию на основе отзывов, которых в интернете тысячи. Работают онлайн-компании без выходных 24 часа в сутки, так что ждать ничего не надо.

На самом сайте нет ограничения по времени изучения документации. Вы в спокойной обстановке можете внимательно прочитать все документы и отказаться от подписания, если что-то не устраивает. Оформление займа происходит быстро. Далее автоматическая система решает, будет ли вам предоставлен заём. Деньги перечисляются на банковскую карту. Если нужны наличные — их всегда можно снять в банкомате. Погашать заём можно также с банковской карты.

Какую компанию выбрать? GreenMoney — сервис онлайн-займов на карту, который работает с 2015 года, и за эти годы его выбрали десятки тысяч клиентов. Среди преимуществ GreenMoney они отмечают удобный сайт, высокую скорость работы, вежливый персонал и низкий процент отказа, в том числе и заемщикам с плохой кредитной историей. Ознакомиться с условиями получения и погашения займа можно по ссылке https://greenmoney.ru/Services/zaim-na-bank-kartu-online

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