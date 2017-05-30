Бизнесмены Нижнего Тагила получили награды ко Дню российского предпринимательства (ФОТО)

Награждение отличившихся предпринимателей проводил лично президент Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила. Он рассказал, что это первое подобное мероприятие в городе, организованное ФАС.

Это первое выездное заседание общественно-консультативного совета при ФАС по Свердловской области. В рамках заседания проводится приём предпринимателей по вопросам, связанным с компетенцией ведомства. Цель этого мероприятия показать – что ФАС - это служба, которая решает реальные вопросы. Кроме того, это мероприятие приурочено ко Дню предпринимателя, сегодня будут награждены отличившиеся бизнесмены, которые открыто и законно ведут свою деятельность рассказал журналистам о мероприятии президент Торгово-промышленной палаты города Нижний Тагил - Борис Соколов.

Гости мероприятия, 30 мая, 2017 г.

Присутствовал на заседании и глава администрации Нижнего Тагила – Сергей Носов. Он присоединился к поздравлениям и отметил значимость проводимой советом работы.

Общественно консультативный совет призван уравновешивать и урегулировать взаимоотношения между субъектами бизнеса. Хотелось бы поблагодарить совет за то, что вырабатывает взвешенные подходы, за организацию работы здесь, а также хочу поздравить награждённых бизнесменов с признанием, которого они добились и пожелать им дальнейших успехов в работе отметил мэр в своём выступлении.

Награждение предпринимателей Борисом Соколовым. 30 мая, 2017 г.

Награждённые предприниматели, при разговоре с журналистами TagilCity.ru, отметили значимость внимания властей к их деятельности и чуткости к проблемам.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке, чувствуем, что предприниматели нужны городу. Их отмечают и в городе, и на уровне горнозаводского округа. Получаем благодарственные письма также от областных властей. Чувствуется внимание к нам, что предприниматели работают не просто так, не просто с людьми, а в связке с исполнительной властью. При получении каких-либо наград всегда чувствуется, что работа была оценена по достоинству поделился после награждения с журналистами TagilCity.ru генеральный директор одного из городских предприятий – Дмитрий Писцов.