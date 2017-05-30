Спрос на аренду офисов в Петербурге увеличивается с каждым годом

Петербург уже третий год подряд получает наивысшую оценку по уровню инвестиционной привлекательности. Эксперты признают северную столицу регионом, имеющим максимальный в России потенциал для развития бизнеса с минимальными рисками. Не случайно уровень деловой активности в Петербурге очень высок.

Ежегодно в городе открываются десятки фирм и представительств компаний, осуществляющих деятельность в различных отраслях экономики. Для их успешного функционирования необходимы качественные помещения. Сегодня на рынке коммерческой недвижимости аренда офиса в Санкт-Петербурге является самой востребованной услугой. На данный момент в городе арендаторам предлагаются свыше 18 тысяч помещений различного качества и метража.

Найти подходящий офис готовы помочь многочисленные агентства недвижимости, но за их услуги придется заплатить сумму, размер которой может достигать месячной арендной платы за помещение. В целях экономии можно осуществить поиск самостоятельно. В этом готов помочь крупнейший портал по коммерческой недвижимости TheProperty.ru. Его главными преимуществами являются регулярно обновляемая база данных, удобный сервис поиска помещения по заданным параметрам и наличие прямых контактов собственников помещений.

Больше офисов, хороших и разных

Представленные на рынке аренды коммерческой недвижимости офисы расположены во всех районах города и относятся к различным категориям.

Помещения в рамках бизнес-центров. В Петербурге ежегодно открываются новые многофункциональные офисные центры различных категорий. Всего их существует четыре. А-класс – это комплексы, расположенные в центральных районах города рядом со станциями метро. В них есть все необходимое для плодотворной работы и комфорта сотрудников: современные инженерные коммуникации, конференц-залы, точки общественного питания, собственные клининговые и охранные службы. Помещения и само здание имеют качественный ремонт, рядом обустроены охраняемые паркинги для работников и клиентов компаний.С-класс – это самые доступные по цене бизнес-центры. Они могут находится на окраинах или в локациях, удаленных от метро. Характеризуются минимальным ремонтом и набором услуг, как правило, арендатор получает пустое помещение с выделенной телефонной линией. Бизнес-центры класса В могут быть расположены на удалении от центра города, но при этом в локациях, имеющих удобную транспортную доступность. Офисы и здание в целом имеют качественный ремонт, к услугам арендаторов есть разнообразные сервисы. Офисы, расположенные на первых этажах жилых домов. Их стоимость напрямую зависит от местоположения объекта и качества ремонта. Преимуществами являются низкая конкурентная среда и возможность устанавливать любой режим работы. К недостаткам можно отнести тот факт, что все бытовые вопросы: охраны, уборки, питания сотрудников руководству придется решать самостоятельно. Также можно арендовать помещение в пределах крупных ТРК. Особенно этот вариант выгоден для предприятий сферы услуг. Это качественные помещения с большой проходимостью.