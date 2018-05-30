Награждение лауреатов бизнес-конкурса «Золотой Меркурий» прошло в Москве (ВИДЕО)

Эта ежегодная национальная премия в области предпринимательства вручается наиболее успешным малым предприятиям и несырьевым экспортерам. Учредителем премии является Торгово-промышленная палата.

По словам президента ТПП Сергея Катырина, малый бизнес и несырьевой экспорт очень важные сегменты экономики РФ. Поэтому очень важно поощрять людей, которые добились успеха в предпринимательстве.

Конкурс проводится на безвозмездной основе. Участвующие в нем предприятия не платят никаких взносов и не несут дополнительных расходов на экспертизу деятельности.

В 2018 году соревновались более тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей. В финал вышли 208 предприятий. Их пригласили в Москву на определение победителей в каждой номинации.

По мнению председателя правления банка АКБ Игоря Антонова, люди, производящие товары и услуги, являются основой общества. Поэтому банк всегда стоит на страже интересов предпринимателей, оказывая им финансовую поддержку.

Сфера деятельности победителей конкурса охватывает основные направления бизнеса — услуги, строительство, сельское хозяйство, инновации, промышленность. Помимо диплома ТПП и статуэтки Золотой Меркурий, все победители получают денежные призы и возможность маркировать свою продукцию знаком победителя национального конкурса.