Мэрия Нижнего Тагила с начала года снизила муниципальный долг на четверть

По словам чиновника, с начала года долг города перед банками уменьшился на 350 млн рублей — с 1,47 до 1,12 млрд рублей.

Ряд кредитов был выплачен заранее,заявил Алексей Бурдилов.

Главный финансист Нижнего Тагила отметил положительную тенденцию по снижению муниципальной задолженности и нагрузки на бюджет по её обслуживанию.

Ещё 148 млн рублей муниципалитет выплатил с января своим кредиторам. Напомним, в мае администрация Нижнего Тагила наконец рассчиталась с долгами экс-мэра Сергея Носова за реконструкцию Театрального сквера и светомузыкального фонтана — город не платил подрядчику почти шесть лет даже после решения суда.

Бюджет Нижнего Тагила исполнен на данный момент на 22% по доходам и на 17% по расходам. По словам Алексея Бурдилова, все показатели находятся в рамках запланированных, в том числе — суммы полученных бюджетом субвенций и субсидий.