Мэрия Нижнего Тагила с начала года снизила муниципальный долг на четверть
За пять месяцев 2019 года администрация Нижнего Тагила сократила сумму муниципального долга на 24 процента. Об этом в четверг, 30 мая, на заседании Нижнетагильской гордумы рассказал замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, сообщает корреспондент TagilCity.ru.
По словам чиновника, с начала года долг города перед банками уменьшился на 350 млн рублей — с 1,47 до 1,12 млрд рублей.
Ряд кредитов был выплачен заранее,заявил Алексей Бурдилов.
Главный финансист Нижнего Тагила отметил положительную тенденцию по снижению муниципальной задолженности и нагрузки на бюджет по её обслуживанию.
Ещё 148 млн рублей муниципалитет выплатил с января своим кредиторам. Напомним, в мае администрация Нижнего Тагила наконец рассчиталась с долгами экс-мэра Сергея Носова за реконструкцию Театрального сквера и светомузыкального фонтана — город не платил подрядчику почти шесть лет даже после решения суда.
Бюджет Нижнего Тагила исполнен на данный момент на 22% по доходам и на 17% по расходам. По словам Алексея Бурдилова, все показатели находятся в рамках запланированных, в том числе — суммы полученных бюджетом субвенций и субсидий.
Общий объём бюджетных доходов в 2019 году на данный момент утверждён в размере 13,4 млрд рублей, расходов — 12,9 млрд рублей. В июне свердловское Заксобрание должно провести корректировку, в результате которой Нижний Тагил может получить дополнительные 500 млн рублей на строительство моста через Тагильский пруд.