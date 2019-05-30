Свердловское правительство распределило бюджет между муниципалитетами

Между 30 муниципальными образованиями областные министры распределят 215 млн рублей. В перечне населённых пунктов Ивдель, Махнево, Таборы, Реж, Полевской. Выделенные средства станут стимуляцией для достижения высоких темпов роста налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет.

Десять муниципалитетов получат 100 млн рублей. Это будут Арамиль, Верхняя Салда, Берёзовский, Каменск-Уральский, Рефтинский и другие города Свердловской области. Ещё 15 населённых пунктов получат 137 млн, они будут направлены на строительство спортивных площадок в школах. Самый крупный перевод будет направлен пяти территориям. Сумма в 350 млн рублей будет потрачена на строительство новых школ.