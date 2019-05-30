В Екатеринбурге на ремонт газовых сетей потратят 130 миллионов рублей
В 2019 году в столице Урала на диагностику и ремонт газовых сетей потратят 130 миллионов рублей, сообщает пресс-служба «Екатеринбурггаза».
Специалисты планируют провести реконструкцию газораспределительной сети на улицах Молотобойцев и Щелкунская на Елизавете, на Шарташе работы пройдут на улицах Кедровая, Рыбакова, в переулках Осипенко и Грузинский. Аналогичные работы запланированы в поселке Шабровский.
Помимо этого, будет проведено техническое переоснащение пунктов редуцирования газа. Ремонтные работы пройдут на улицах Сурикова, Патриса Лумумбы и Космонавтов.
Всего переоснащено будет около 16 газораспределительных пунктов, в результате чего должно улучшиться качество подачи газа в жилые дома. За время ремонтного сезона, который завершится 15 сентября, газовщики проведут техническую диагностику 400 километров газосетей.
В Свердловской области в 2019 году к газу подключат более 20 тысяч жителей. На реализацию программы по газификации на текущий год выделено 1,2 миллиарда рублей.