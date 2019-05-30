В Екатеринбурге на ремонт газовых сетей потратят 130 миллионов рублей

Специалисты планируют провести реконструкцию газораспределительной сети на улицах Молотобойцев и Щелкунская на Елизавете, на Шарташе работы пройдут на улицах Кедровая, Рыбакова, в переулках Осипенко и Грузинский. Аналогичные работы запланированы в поселке Шабровский.

Помимо этого, будет проведено техническое переоснащение пунктов редуцирования газа. Ремонтные работы пройдут на улицах Сурикова, Патриса Лумумбы и Космонавтов.

Всего переоснащено будет около 16 газораспределительных пунктов, в результате чего должно улучшиться качество подачи газа в жилые дома. За время ремонтного сезона, который завершится 15 сентября, газовщики проведут техническую диагностику 400 километров газосетей.