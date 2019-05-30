В Екатеринбурге суд обязал экс-директора «Спецавтобазы» выплатить 1,2 миллиона рублей
Арбитражный суд Свердловской области обязал бывшего директора ЕМУП «Спецавтобаза» Сергея Пономарева вернуть 1,2 миллиона рублей убытков, причиненных предприятию в результате его работы, сообщает интернет-издание Znak.
Данную сумму Пономарев, проработавший на посту директора три месяца, заплатил в качестве компенсации за увольнение нанятым им же сотрудникам. Компенсации получили пять человек. Приказ о выделении денежных средств Пономарев подписал за день до своего увольнения.
Нарушения были выявлены в ходе проверки результатов работы новым руководством ЕМУП «Спецавтобаза».
Выявили незаконную выплату выходных пособий в значительном размере, который абсолютно не соответствуют результатам их деятельности, что судом и было подтверждено,сообщил корреспондентам Znak юрист компании.
На суде Пономарев вину не признал, он сообщил, что его сотрудники проделали большой объем работ, выписать премии он им не успел из-за занятости, по этой причине оформил деньги в качестве выходного пособия. При этом, как установил суд, трудовые договоры пятерых сотрудников Пономарева не предусматривали выплаты им выходных пособий. Суд признал действия экс-директора необоснованными и вынес решение о компенсации предприятию спорной суммы в полном объеме.