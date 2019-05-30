В Екатеринбурге суд обязал экс-директора «Спецавтобазы» выплатить 1,2 миллиона рублей

Данную сумму Пономарев, проработавший на посту директора три месяца, заплатил в качестве компенсации за увольнение нанятым им же сотрудникам. Компенсации получили пять человек. Приказ о выделении денежных средств Пономарев подписал за день до своего увольнения.

Нарушения были выявлены в ходе проверки результатов работы новым руководством ЕМУП «Спецавтобаза».

Выявили незаконную выплату выходных пособий в значительном размере, который абсолютно не соответствуют результатам их деятельности, что судом и было подтверждено,сообщил корреспондентам Znak юрист компании.