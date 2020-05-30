«Мы все пострадали». Смогут ли жители Нижнего Тагила поехать на отдых этим летом?

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19, а с 1 июля откроются санатории, начнут снимать ограничения со сферы туризма. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для открытия санаториев, например, они смогут принимать только тех, у кого на руках есть справка об отсутствии COVID-19, полученная не менее чем за 2 суток до даты отъезда на отдых.

Помимо этого, согласно рекомендациям, изменится порядок работы в заведениях — необходимо будет соблюдать социальную дистанцию, в том числе в местах питания. В номера можно будет заселять только по одному, а отдыхающих обяжут носить маски. Соблюдение социальной дистанции будет необходимо и на пляже. Вероятно, подобные рекомендации ждут отели и туристические объекты. Также Роспотребнадзор рекомендовал увеличить число дней в одной путевке минимум до 14. TagilCity.ru пообщалось с представителями туристической отрасти в Нижнем Тагиле и узнало, насколько они готовы к началу сезона.

Что сейчас с туризмом в Нижнем Тагиле?

Директор Центра развития туризма Нижнего Тагила Павел Балин рассказывает, что сейчас вся сфера находится в ожидании информации от Ростуризма. Пока нет конкретной даты, когда для туризма всё будет открыто.

Всё зависит от обстановки в регионах. К примеру, я знаю, что дату брони путешествий в Сибирь, на Алтай все туристические фирмы перенесли на 22 июня, предварительно. На днях общались с коллегами: у них было обозначено 1 июня, сейчас так же на 22 все сдвинули,добавил Павел Балин.

Павел Балин Фото: tagilcity.ru

Природный парк «Река Чусовая» уже сейчас доступен для посещения, конечно, с определённым соблюдением норм. Балин поясняет, что совместно с туристическими компаниями Нижнего Тагила, которые осуществляют сплавы, в парке запланировано мероприятие на июнь — это традиционное открытие сплавов по реке Чусовой.

Все выразили готовность и ожидают момент, когда уже можно будет в полной мере осуществлять свою деятельность, но, повторюсь, пока ещё не вышли официальные разрешения по тем или иным мероприятиям,пояснил чиновник.

Уже сейчас в Нижнем Тагиле можно посетить и этнопарк «Ермаково городище». Его директор Марина Ибрагимова рассказывает, что пока они не могут предложить массовых мероприятий с большим количеством народа: фестивали, праздники. Однако другие — дни рождения, юбилеи — где небольшое количество людей, «Ермаково городище» уже проводит на своей территории.

Мы сделали всё возможное, чтобы предоставлять людям безопасные праздники. Людей немного — приезжают семьями по три-пять человек, гуляют или праздник отмечают по семь-десять человек, жарят шашлыки. Закрыто же всё. В нашем эконом-варианте можно себя не наказывать, а провести праздник на природе. У нас же природа тут, да и все объекты далеко друг от друга. Приглашаем земляков. У нас всё безопасно,отмечает Марина Ибрагимова.

Фото: сайт этнопарка "Ермаково городище"

Марина Ибрагимова рассказывает, что с рекомендациями Роспотребнадзора в парке ознакомлены и все их поддерживают. По её словам, большую роль играет то, что парк находится на открытом пространстве, и все объекты значительно отдалены друг от друга. Всё обрабатывается антисептиком, соблюдается дистанция и наличие средств защиты. Ибрагимова добавляет, что посетителям также проводят инструктаж о мерах предосторожности.

Кто пострадал?

Менеджер базы отдыха «Лукоморье» Василиса Абрамова рассказывает, что обычно база работает круглый год, однако была вынуждена временно закрыться во время эпидемии. Менеджер отмечает, что выполнение постановлений Роспотребнадзора удастся реализовать без повышения цен, либо в адекватных масштабах, а чтобы выйти на объёмы прошлого года, потребуется, как минимум, два месяца.

Клиенты звонят каждый день — узнают. Из-за простоя потери ощутимы. Очень хотелось открыться с 1 июня, да, хотя бы, с 15. Есть неясность в этом плане,пояснила девушка.

Фото: сайт базы отдыха "Лукоморье"

Менеджер базы отдыха «Демидовская Усадьба» так же заявила, что они не работают, однако добавила, что спрос есть — люди обращаются.

На этот счёт Павел Балин поясняет, что президент России Владимир Путин обозначил этапность выхода из режима самоизоляции, и пока не очень понятно, на каком из этапов будут разрешены массовые мероприятия. Всё будет зависеть от уровня эпидемиологической ситуации в каждом регионе, что также отмечал президент. Региональные власти сейчас сами мониторят обстановку и решают, насколько безопасно гражданам будет путешествовать и участвовать в массовых туристических мероприятиях.

Срок у нас сейчас обозначен — 1 июня, вот, ждём решений со стороны региональных властей, пояснил директор Центра развития туризма города.

В черте города и в ближайшем пригороде расположено несколько санаториев, однако в течение недели удалось дозвониться лишь до одного — «Сосновый бор».

В мае санаторий был перепрофилирован под обсерватор размещения лиц, контактных с больными коронавирусной инфекцией, рассказала главврач учреждения Наталья Логунова. Аналогичная участь ждала еще несколько тагильских санаториев. Логунова отметила, что учреждение готово работать и как обсерватор, и как санаторий, само собой, не одновременно. Также в учреждении упомянули, что Минздрав заявлял о компенсации затрат в дальнейшем, в том числе затрат на расходники. Однако пока это осталось только заявлением.

На сегодняшний день мы работаем как обсерватор, прогнозов я дать не могу. Если обсерватор закроется, будет видно, как мы будем работать дальше. Мы — учреждение муниципальное, поэтому, как нам город скажет, так и будем делать,добавила Наталья Логунова.

Фото: сайт санатория "Сосновый бор"

Руководитель компании «Медведь-экстрим», занимающейся внутренним туризмом, Иван Воробьёв заявил, что обычно они работали круглый год, однако в этот раз работу прервали ещё в конце марта — с началом карантина, однако на лето уже есть много бронирований. Руководитель отмечает, что вынужденный простой принёс большие убытки, однако начинать сезон компания всё равно планирует. Воробьёв пояснил, что если карантин продлят, это грозит ещё большими убытками, однако добавил, что компания точно не закроется.

Менеджер туристического агентства Anex Tour в Нижнем Тагиле Екатерина Сергеева рассказывает, что самый трудный период для турфирм выпал на апрель–май, поскольку вылететь куда-либо отдохнуть невозможно.

Фото: pixabay.com

Убытки у нас есть, как и у любого турагентства. Мы все пострадали очень сильно,сказала Сергеева.

Как только стали известны сроки выхода на самоизоляцию, в первую же неделю Министерство инвестиций и развития Свердловской области подготовило ряд мер по поддержке.

Все, кто хотел подали заявки по тем или иным направлениям поддержки: в каждом секторе они были разные. Был достаточно большой перечень, где каждый смог найти определённые пункты, по которым нужна была помощь, и обратились. Насколько я знаю, по большей части они получили помощь. Возможно, хотелось и больше, возможно, какие-то аспекты не были учтены, но по всем пунктам помощь была получена,говорит Балин.

Что ждет дальше?

В конце апреля закрылись офисы 35% турагентств региона. Юридически компании продолжают существовать. Однако пока неизвестно, все ли смогут выйти из кризиса. Некоторые лишились части персонала, не говоря уже о доходе.

Директор Центра туризма Нижнего Тагила Павел Балин рассказывает, что с теми, кто работают на вывоз туристов за рубеж, центр поддерживает связь только по-партнёрски. По его словам, одной из главных трудностей в зарубежном туризме может стать то, что за рубежом нужно учитывать не только законодательство РФ, а так же и другой страны. Местные операторы уже провели всю подготовительную работу и ожидают официального разрешения на старт туристического сезона.

Фото: pixabay.com

Менеджер Anex Tour Екатерина Сергеева рассказывает, что сейчас они не могут даже оформлять брони на июнь, но на конец лета-осень уже есть туры. Это внушает оптимизм представителям отрасли. Туроператоры не очень рассчитывают на открытие границ в ближайшее время и готовят предложения для поездок внутри страны.

Кто хочет отдохнуть, те даже и по России поедут отдыхать, потому что туроператоры сейчас подстраиваются под сложившуюся ситуацию — подготавливают очень неплохие экскурсионные туры по России: на Байкал, на Алтай,рассказала менеджер Anex Tour.

озеро Байкал Фото: pixabay.com

По поводу рекомендации Роспотребнадзора по увеличению числа дней в одной путевке минимум до 14 Сергеева заявила, что туры больше данного времени составляют меньшую часть из общего объема, поскольку мало кто может позволить себе отдыхать две недели. Девушка также спрогнозировала рост цен на путёвки, в связи с чем туры больше 14 дней будут ещё более неактуальны.

Павел Балин заявляет, что, в сложившейся ситуации, внутренний туризм сможет достаточно быстро выйти на докризисные объёмы, внутренний туризм может стать намного доступнее зарубежного, в том числе, если заняться им можно будет раньше, чем разрешат выезд за границу.

Вероятно, часть туристического потока перепрофилируется на внутренние туристические направления. Конечно же, не все так будут поступать, кто-то отложит свой отпуск, но здесь есть возможность для внутреннего турбизнеса взять часть туристического потока себе. Многие туроператоры работают сейчас в этом направлении — продвигают онлайн мероприятия, новые маршруты,заявляет Балин.

На докризисные объёмы, по мнению руководителя «Медведь Экстрим» Ивана Воробьёва, компании удастся выйти в течении месяца, если с 1 июня будет разрешена работа. Руководитель компании так же, как и Балин, отметил, что на региональный туризм может быть повышенный спрос. По словам Воробьёва, все очень ждут снятия карантина. Туроператорам, которые вывозят за границу, может быть значительно труднее вести работу, поскольку стоимость внутренних туров может начать падать из-за конкуренции и из-за трудной финансовой ситуации у населения.

А у нас есть всё оборудование, так что мы сможем работать всегда. К тому же, оборудование для экстремального туризма сложно продать — лежит и лежит. В любой момент можно начать,пояснил Иван Воробьёв.

Фото: pixabay.com

Предписания Роспотребнадзора Иван Воробьёв считает несложными для выполнения, однако отмечает, что рекомендация по увеличению числа дней в одной путевке минимум до 14 дней может плохо повлиять на заказы, поскольку значительную часть внутренних туров составляют туры выходного дня — сплавы и походы.

Именно в нашем случае мало кто поедет — не каждый может провести 14 дней в палатке,пояснил мужчина.

Пока сложно сказать, насколько много компаний не откроются и не начнут сезон. По словам Балина, большинство компании пока заявляют, что готовы работать. В основном те, кто проводят походы и сплавы. Туроператоры рассчитывают на внутренний туризм. Предписания Роспотребнадзора также не пугают работников отрасли. Самое большое опасение — отказ от туризма из-за 14-дневных туров. Экономическая ситуация в стране не является преградой, отмечают туроператоры, люди выезжали на отдых всегда. Сейчас вопрос лишь в правильном предложении. Из-за увеличения предложения на рынке внутреннего туризма, цены на путевки могут быть совсем не «кусачими».