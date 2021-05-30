У кого в 2020 году в Нижнем Тагиле выросла зарплата, а у кого упала?

Отразилась пандемия и на промышленных предприятиях. Так, в 2020 году снизилось производство металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ сразу по нескольким показателям по сравнению с 2019 годом. Об этом компания сообщила в ежегодном отчете. Консолидированное производство стали упало на 1,3% (2019 г. — 13,8 млн тонн, 2020 г. — 13,6 млн тонн). Также на 10,1% снизились продажи готовой стальной продукции. Больше всего — на 21% — упала добыча рядового коксующегося угля, а продажа ванадиевой продукции снизилась на 2,2%.