У кого в 2020 году в Нижнем Тагиле выросла зарплата, а у кого упала?

За минувший год среднемесячная заработная плата в строительных организациях выросла на 20,7% в Нижнем Тагиле, сообщается в отчете главы города Владислава Пинаева. В 2019 году средний заработок сотрудника тагильской организации строительного направления за месяц составлял 45,1 тысячи. На 2020 год сумма выросла до 54,4 тысячи. Это самый большой прирост в 2020 году.
Собеседник TagilCity.ru, знакомый с ситуацией, рассказал, что такой скачок может быть связан с условиями пандемии и нехваткой специалистов.
Данная профессия пользуется популярностью у приезжих жителей нашей страны. В связи с условиями карантина были закрыты границы, возможно, кто-то уехал на родину и не может вернуться на территорию России. Сейчас не хватает строителей. В таких условиях рождается конкуренция за рабочую силу среди предприятий. А для привлечения сотрудников руководители поднимают заработную плату,заявил специалист.
Максим Щербинин, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедры экономики Нижнетагильского технологического университета, назвал версию предыдущего спикера слабой гипотезой и рассказал о своей точки зрения на ситуацию.
Это может быть связано с вынужденными мерами обратиться к дорогостоящим специалистам для качественного выполнения работ. Также финансирование строительства моста через реку Тагил могло повлиять на такой прирост,сообщил TagilCity.ru Максим Щербинин.
Ежемесячный доход на 2020 год в отрасли обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха составил 39,1 тысячи рублей в Нижнем Тагиле. Данный показатель выше, чем заработная плата специалистов того же направления в 2019 году на 3,9%, тогда месячный доход составлял 37,6 тысячи.
К отраслям обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха относят производство, передачу и распределение электроэнергии, пара и горячей воды, производство и распределение газообразного топлива, а также кондиционирование воздуха.
Председатель комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшев заявил TagilCity.ru, что электроэнергетика всегда отличалась от других отраслей своими показателями и отметил, что речь идет именно о традиционном приросте.
На мой личный взгляд, постоянный прирост связан с тем, что электроэнергетика стоит в самом начале технологический цепочки. Иногда хорошие экономические показатели отличаются от других отраслей. Например, если специалисты других направленностей переработали,заявил Леонид Мартюшев.
Сотрудникам организаций обрабатывающих производств в 2020 году повезло меньше. Данная отрасль в Нижнем Тагиле стала единственной, где заработные платы трудящихся за год стали меньше. В 2019 году среднемесячный доход на таких предприятиях составлял 42,5 тысячи рублей. А вот в 2020 — 41, 9 тысячи. Показатель упал за год на 1,4%.
К данной отрасли относятся промышленности, в качестве сырья в которых используются продукты сельского хозяйства. Например, хлопок и шерсть.
Полтора процента — это не страшный показатель. Упадок может быть связан со сдвигами в пределах структур. Например, сезонность. Возможно, произошло сокращение определенного персонала на таких предприятиях, поэтому и произошел данный сдвиг,считает Максим Щербинин.
Пока самым высоким показателем по приросту ежемесячного дохода тагильчан за минувший год является 20,7%. Согласно данным Росстата, инфляция за 2020 год составила 4,91%.
А вот по статистике Центробанка цены на продовольственные товары выросли на 10,9%. Инфляция продовольственных товаров без плодоовощной продукции составила 8,6%. Индекс потребительских цен за исключением фруктов и овощей, нефтепродуктов и коммунальных услуг составил 6,9%.
Хотя сдерживающее влияние внутреннего спроса на динамику цен сохраняется, на краткосрочном горизонте оно компенсируется проинфляционными факторами. К ним в том числе относятся факторы со стороны предложения, включая намечающийся дефицит рабочей силы по ряду специальностей и дополнительные затраты предприятий на соблюдение противоэпидемических норм, а также проявление вторичных эффектов, связанное с ростом инфляционных ожиданий,говорится в отчете Центробанка за декабрь 2020 года.
Отразилась пандемия и на промышленных предприятиях. Так, в 2020 году снизилось производство металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ сразу по нескольким показателям по сравнению с 2019 годом. Об этом компания сообщила в ежегодном отчете. Консолидированное производство стали упало на 1,3% (2019 г. — 13,8 млн тонн, 2020 г. — 13,6 млн тонн). Также на 10,1% снизились продажи готовой стальной продукции. Больше всего — на 21% — упала добыча рядового коксующегося угля, а продажа ванадиевой продукции снизилась на 2,2%.
На 22% сократились в 2020 году расходы на зарплату на «Уралвагонзаводе». Предприятие потратило на оплату труда персонала порядка 9 млрд рублей. Данная сумма меньше, чем расходы организации на зарплату сотрудников в 2019 году на 2,5 миллиарда рублей. Также за 2020 год снизилась численность работников УВЗ - их стало меньше на 326 человек.