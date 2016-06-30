Бывший полицейский Свердловской области обвиняется в получении взятки: он предстанет перед судом
Завершено уголовное дело по получению взятки в особо крупном размере 28-летним бывшим сотрудником полиции.
Обвиняемый работал в органах внутренних дел начальником отделения экономической безопасности и противодействия коррупции в одном из ОВД Свердловской области, как сообщает СУ СК Свердловской области.
Органами следствия проделана большая работа для предъявления обвинения. Как выяснило следствие, в ноябре 2015 года сотрудники отдела, которым руководил обвиняемый, проводили доследственную проверку предприятия, где предположительно велась незаконная предпринимательская деятельность. Во избежание заведения уголовного дела в отношении предпринимателя полицейскому была предложена сумма в размере 1,5 миллиона рублей. На это предложение сотрудник полиции согласился. Он договорился с представителем предпринимателя о передаче первой части суммы на встрече в кафе Екатеринбурга. 19 декабря 2015 года часть взятки – 550 тысяч рублей – была передана в условленном месте. На месте передачи взятки полицейского сразу же задержали сотрудники ФСБ.
Доказательная база собрана: проведены необходимые экспертизы, допрошено больше 20 свидетелей, проанализированы представленные аудио и видеозаписи. На основании материалов следствия обвинительное заключение утверждено. Дело направлено в суд для дальнейшего принятия решения
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