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Бывший полицейский Свердловской области обвиняется в получении взятки: он предстанет перед судом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бывший полицейский Свердловской области обвиняется в получении взятки: он предстанет перед судом

30 июня 2016, 12:20Экономика
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