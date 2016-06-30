Бывший полицейский Свердловской области обвиняется в получении взятки: он предстанет перед судом

Органами следствия проделана большая работа для предъявления обвинения. Как выяснило следствие, в ноябре 2015 года сотрудники отдела, которым руководил обвиняемый, проводили доследственную проверку предприятия, где предположительно велась незаконная предпринимательская деятельность. Во избежание заведения уголовного дела в отношении предпринимателя полицейскому была предложена сумма в размере 1,5 миллиона рублей. На это предложение сотрудник полиции согласился. Он договорился с представителем предпринимателя о передаче первой части суммы на встрече в кафе Екатеринбурга. 19 декабря 2015 года часть взятки – 550 тысяч рублей – была передана в условленном месте. На месте передачи взятки полицейского сразу же задержали сотрудники ФСБ.