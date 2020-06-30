Свердловские компании из-за коронавируса наращивают долги перед поставщиками
Сегодня, 19:57ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области вырос объем просроченных платежей поставщикам, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс».
Сюжеты: Коронавирус
Предприятия Свердловской области наиболее пострадали в апреле 2020 года. Из-за пандемии снизился уровень расчетов предпринимателей с поставщиками. Доля плательщиков, которые допустили просрочку более чем на 60 дней, достигла 73,1%. При этом в апреле 2019 года этот показатель составлял 8%.
Кроме того, в три раза упала доля счетов, оплаченных в срок. Во втором квартале она упала до 21,6%, годом ранее она составляла 73%.
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