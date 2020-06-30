Свердловские компании из-за коронавируса наращивают долги перед поставщиками

Предприятия Свердловской области наиболее пострадали в апреле 2020 года. Из-за пандемии снизился уровень расчетов предпринимателей с поставщиками. Доля плательщиков, которые допустили просрочку более чем на 60 дней, достигла 73,1%. При этом в апреле 2019 года этот показатель составлял 8%.