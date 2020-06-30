ВКонтакте для бизнеса продлит акцию по поддержке предпринимателей
ВКонтакте для бизнеса продлит акцию «Поддержим бизнес» до 31 июля.
Чтобы эффект от неё был ещё заметнее, рекламодатели будут получать еженедельную компенсацию не только за запуск кампаний с мобильного, но и за использование автопродвижения товаров. Более того, акция постепенно станет доступна всем сообществам, а не только Страницам бизнеса.
Акция «Поддержим бизнес» стартовала 30 марта. За три месяца в ней приняли участие более 60 тысяч предпринимателей — в общей сложности они получили 150 миллионов рублей на продвижение своего дела. Каждый день рекламные кампании, участвующие в программе поддержки, собирали 50 млн показов и 480 тысяч кликов, а на Страницы бизнеса подписывались 80 тысяч человек. Подробные условия можно прочитать в статье.
Дарья Костюк, руководитель отдела SMB ВКонтакте:
«За последние три месяца мы получили десятки тысяч благодарностей от предпринимателей и рады, что смогли помочь им. Сейчас регионы постепенно выходят из режима самоизоляции — многим нужна поддержка, чтобы поставить своё дело на ноги. Поэтому мы и решили продлить акцию».
«Продвижение сообщества» — самый удобный инструмент VK для начинающих предпринимателей и малого бизнеса: для запуска рекламы достаточно с мобильного нажать «Продвигать» под любой записью в сообществе. Не нужно даже тратить время на настройки: система сама предложит аудиторию и бюджет.
«Автопродвижение товаров» действует сразу в двух направлениях: привлекает новую аудиторию с помощью лучших предложений Магазина и возвращает пользователей, которые уже просматривали ассортимент. При этом алгоритмы сами находят товары с самыми высокими показателями и предлагают их пользователям, которые вероятнее всего сделают покупку.
Для помощи предпринимателям команда ВКонтакте для бизнеса собрала на специальном сайте актуальные акции, полезные материалы и вебинары как от VK, так и от других платформ. Ресторанам и кафе, которые сменили режим работы из-за пандемии, VK предоставляла грант на 3 тысячи рублей для рекламы доставки. Кроме того, через Поддержку ВКонтакте для бизнеса представители МСП могут задать вопросы о специальных антикризисных предложениях от Mail.ru Group.
Помимо этого, в сообществе ВКонтакте для бизнеса предприниматели могут присоединиться к тематической беседе, где обсуждаются актуальные проблемы и способы их решения. Представители бизнеса могут получить и информационную поддержку — для этого нужно рассказать о своих антикризисных предложениях под записью.