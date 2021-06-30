Обратить внимание на уровень доходов свердловчан призвал бизнесменов губернатор

Отчетно-выборная конференция Уральской торгово-промышленной палаты, где губернатор Свердловской области обратился к предпринимательскому сообществу, прошла 29 июня.
В своей речи Куйвашев отметил, что уральский бизнес внес значимый вклад в борьбу с пандемией коронавируса и преодоление кризисных явлений. Однако подчеркнул, что задача «номер один», которая стоит, как перед властью, так и бизнесом, — это восстановление рынка труда и неуклонный рост доходов уральцев, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
В целом уровень доходов людей все еще далек от того, которых бы их устраивал, заявил глава региона.
Также на конференции был избран глава УТПП, им вновь стал Андрей Беседин.
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил торговые сети избегать «необоснованных накруток» на продукты. Он отметил, что власти также проведут беседы с представителями торговых сетей, и пообещал продолжать контролировать ситуацию.