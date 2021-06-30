Обратить внимание на уровень доходов свердловчан призвал бизнесменов губернатор

В своей речи Куйвашев отметил, что уральский бизнес внес значимый вклад в борьбу с пандемией коронавируса и преодоление кризисных явлений. Однако подчеркнул, что задача «номер один», которая стоит, как перед властью, так и бизнесом, — это восстановление рынка труда и неуклонный рост доходов уральцев, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.