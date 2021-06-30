Рост цен на картофель и морковь в России прокомментировал Владимир Путин

Как отметил глава государства, отвечая на вопрос «Почему морковь и картошка стоят дороже, чем бананы из Эквадора?», рост цен на них в России произошел из-за того, что не хватило прошлогоднего урожая.

Отвечая на вопрос жительницы Липецка в ходе прямой линии Владимир Путин отметил, что так называемый борщевой набор — морковь, кратофель — подорожали, так как в стране не хватило своей продукции, и их завозят из-за границы, в том числе Беларуси и Турции. По его данным, самый большой рост на продукты питания был зафиксирован в прошлом году, в начале лета. Больше всего вырос сахар — на 45 процентов. Затем масло. По этому поводу правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты питания. Заключили соглашения с сетями и производителями. Выдали субсидии на закупку сырья по высоким ценам конечной продукции производителям. На внешнюю торговлю ввели повышенные пошлины на вывоз продукции, рассказал Владимир Владимирович. Также президент сообщил, что в текущем году планируется производство 22 тонн картошки и выразил надежду, что этого количества хватит. Меры регулирования применяются и дают свой эффект, но к сожалению, не по всем группам товаров, отметил глава государства. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию в ходе «прямой линии» с населением. Владимир Путин: «Я не поддерживаю обязательную вакцинацию!»

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