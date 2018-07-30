Вкладчики «Тагилбанка» будут получать деньги с 1 августа в Сбербанке

Накануне Агентство по страхованию вкладов объявило о том, что именно Сбербанк займется выплатами страхового возмещения клиентам «Тагилбанка». Заявления начнут принимать уже 1 августа.

В официальном заявлении АСВ сообщается о том, что Сбербанк будет выплачивать деньги и индивидуальным предпринимателям, которые имеют счета в «Тагилбанке».