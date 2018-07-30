Вкладчики «Тагилбанка» будут получать деньги с 1 августа в Сбербанке

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Тагильчане, которые хранили свои вклады в «Тагилбанке», будут получать свои средства в Сбербанке.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «АСВ»
Накануне Агентство по страхованию вкладов объявило о том, что именно Сбербанк займется выплатами страхового возмещения клиентам «Тагилбанка». Заявления начнут принимать уже 1 августа.
В официальном заявлении АСВ сообщается о том, что Сбербанк будет выплачивать деньги и индивидуальным предпринимателям, которые имеют счета в «Тагилбанке».
Официальное сообщение о детальной информации (о месте, времени, форме и порядке приема заявлений) будет размещено в Интернете 31 июля.
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