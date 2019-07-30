Бюджет Свердловской области увеличили на 400 миллионов рублей

При увеличении дохода на 400 млн, увеличится и расходы на эту же сумму. Средства будут направлены на реализацию нацпроектов «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (91,6 млн), «Жильё и городская среда» (179 млн).

75,6 млн рублей направят на поддержку сельской кооперации и фермеров. Также депутаты приняли решение о перераспределении 1,3 млрд рублей. Их потратят на строительство объектов для Универсиады.