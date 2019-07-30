Рынок коммерческой недвижимости Нижнего Тагила провалился на 30%

Предполагалось, что ситуация выправится после 1 июля, однако этого не случилось, и эксперты предсказывают улучшение по окончанию летнего неактивного сезона, но значительного роста ждать не приходится.

Согласно данным специализирующей на аренде и продаже коммерческой недвижимости компании «Госгарант», за последние пять лет цены на производственные помещения в Нижнем Тагиле снизились на 20-30%: предложение существенно превышает спрос, ещё в прошлом году значительная часть этой недвижимости была освобождена, новые арендаторы не появляются, а собственники намерены избавиться от такого имущества, как от балласта.

Возникла странная ситуация: в индустриальном, промышленном городе нет спроса на производственные и складские помещения, они пустуют,замечает гендиректор «Госгаранта» Виталий Панов.

В агентстве недвижимости «Этажи» считают, что это давно было свойственно Нижнему Тагилу, и тоже объясняется его «индустрильностью».

В этом плане тагильское «поле» давно устоялось — все участники уже заняли площади, в которых нуждались, а новые, если и появляются, то незначительно влияют на рынок,говорит директор компании Евгений Постников.

Категорических рекомендаций по продаже имущества, по словам Постникова, быть не может — всё зависит от конкретной ситуации, в частности от состояния и расположения недвижимости. В то же время он признаёт, что на собственниках лежит тяжёлая налоговая нагрузка, поэтому некоторым из них проще получить деньги за продажу и избавить себя от хлопот по обслуживанию здания и поиска арендаторов. Однако, как отмечает Виталий Панов, сейчас платёжеспособность покупателей снижена.

Рынок торговых площадей эксперты также называют «обездвиженным». Как объясняет Виталий Панов, сейчас большие точки могут позволить себе только федеральные продуктовые сети, в чём собственно у них есть необходимость из-за широкого ассортимента.

Как в таких условиях выживают местные бизнесмены — для меня загадка. Проблемы начинаются ещё на этапе поиска места для торговли. Конечно, точки открываются, но владельцы в первую очередь выбирают места с меньшей арендной платой, поэтому цены приходится снижать,говорит Панов.

По сведениям «Этажей», несмотря на общее падение, устойчивость сохраняет отдельный вид недвижимости для торговли — так называемые «магазины у дома», владельцам которых для успешного бизнеса хватает маленьких площадей с низкой платой.

В целом надо признать, что рынок провалился — это слово наиболее уместно. Летний сезон, который сам по себе неактивен, только добавляет фактор снижения. Обычно в этот период продажи могут упасть процентов на восемь-десять, сейчас же, если брать в расчёт все виды недвижимости, мы наблюдаем цифры от 24 до 33 процентов,объясняет Евгений Постников.

Он подчёркивает, что подобная ситуация распространена для большинства городов России, а не исключительно для Нижнего Тагила. По его словам, в региональных центрах и городах-миллиониках условия лучше — из-за постоянного появления новых игроков, которые обеспечивают спрос. В Нижнем Тагиле, повторяет Постников, соотношение спроса и предложения устоялось. При этом некоторые собственники, добавляет Виталий Панов, настаивают на сохранении своих представлений о ценах. В пример он приводит торговый центр «Кит», где плата за аренду выше среднерыночной и к тому же требования к арендаторам строже, потому те постепенно выезжают на другие площади, а новые находятся с большим трудом.

Те, кто подстраивается под рынок и снижает арендную ставку, получают пусть меньшую, но прибыль, а те, кто упорствует, постепенно лишаются арендаторов и остаются с пустующими помещениями. Некоторые вообще выставили помещения на продажу и годами не меняют цену, надеясь, что однажды найдётся покупатель,рассказывает специалист.

Наши собеседники заявляют, что с началом нового сезона ситуация может улучшиться — осенью рынок всегда активизируется. К тому же 1 июля были введены новые правила строительства с ипользованием эскроу-счетов, что, как предполагается, ускорит темпы возведения жилья, а значит, положительно повлияет на весь рынок недвижимости. Однако новые правила подразумевают отмену долевого строительства, что, по мнению экспертов, может вынудить многих застройщиков в регионах уйти из бизнеса.