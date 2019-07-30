В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

Ранее в случае, когда правом на недвижимость обладали несколько собственников, то сделки с ней подлежали нотариальному удостоверению. Теперь участие нотариуса при оформлении сделки не обязательно. Договор может быть заключен в письменной форме и подписан всеми собственниками.