В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Сегодня, 13:25ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Регистрация сделок на недвижимость в России упрощается с 31 июля 2019 года. Теперь не нужно будет получать нотариальное удостоверение, сообщает пресс-службы федеральной кадастровой палаты.
Ранее в случае, когда правом на недвижимость обладали несколько собственников, то сделки с ней подлежали нотариальному удостоверению. Теперь участие нотариуса при оформлении сделки не обязательно. Договор может быть заключен в письменной форме и подписан всеми собственниками.
Как отметили в кадастровой палате, новшество позволит сделать процесс оборота недвижимости проще, а также снизит финансовую нагрузку на россиян при оформлении сделок.
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