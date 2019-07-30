В Свердловской области повысили прожиточный минимум для пенсионеров
Сегодня, 16:42ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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На заседании 30 июля депутаты Заксобрания утвердили прожиточный минимум для пенсионеров, сообщает «Уралинформбюро».
Прожиточный минимум увеличится на 127 рублей и составит 9137 рублей. Это на 150 рублей ниже, чем в среднем по России. Напомним, что для работающих жителей области прожиточный минимум составляет 11,6 тысяч рублей, для детей – 11,2 тысячи рублей. Такие показатели были установлены в мае 2019 года правительством региона.
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