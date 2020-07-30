Руководство «ВСМПО-Ависма» нашло способ, позволяющий избежать сокращения работников

Для этого был создан новый цех, способный обеспечить работой тысячу сотрудников. В новом подразделении будут трудиться те, кто находится под угрозой сокращения. Об этом рассказала исполняющая обязанности директора по управлению персоналом корпорации Ирина Хасангатина.

Она уточнила, что генеральным директором был подписан указ о создании нового цеха, куда предложат перевестись тем, кто не загружен на основном месте работы. В план включены те мероприятия, которые раньше выполнить не удавалось — разбор «залежей» на складах, уборка территории, благоустройство.

Планируется, что работать там будут работники как производственных цехов, так и представители обслуживающих подразделений. Оплата будет осуществляться в размере среднего заработка на прежнем месте работы при полной загрузке.