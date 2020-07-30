Свердловская область получит дотацию на компенсацию потерь из-за пандемии COVID-19

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко пояснила, что во время пандемии встал вопрос о возможности сбалансированности бюджета. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы бюджета снизились на 14 млрд рублей. Дополнительные средства, выделанные из федерального бюджета, позволят стабилизировать финансовое состояние региональной казны.