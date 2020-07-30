Свердловская область получит дотацию на компенсацию потерь из-за пандемии COVID-19
Сегодня, 20:21ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловская область получит 4,8 млрд рублей в качестве компенсации затрат снижения доходов из-за пандемии коронавируса, сообщает департамент информполитики.
Сюжеты: Коронавирус
Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко пояснила, что во время пандемии встал вопрос о возможности сбалансированности бюджета. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы бюджета снизились на 14 млрд рублей. Дополнительные средства, выделанные из федерального бюджета, позволят стабилизировать финансовое состояние региональной казны.
В мае 2020 года свердловский бюджет уже получал средства для поддержки, тогда сумма составила 5,1 млрд рублей. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина средства из резервного фонда правительства получат 69 регионов, размер дотаций составляет 100 млрд рублей.
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