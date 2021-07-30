33,3 млн банковской гарантии пытается взыскать подрядчик с тагильского УВЗ

33,3 млн банковской гарантии пытается взыскать подрядчик с тагильского УВЗ
33,3 млн банковской гарантии пытается взыскать подрядчик с тагильского УВЗ
Сегодня, 16:56ЭкономикаФото: 1МI
Бывший подрядчик АО НПО «Уралвагонзавод» — ООО «Барнаульский завод прессового оборудования» (БЗПО) пытается добиться пересмотра дела по банковским гарантиям. УВЗ взыскал с него 33,3 миллиона рублей.

Контракт был заключен ещё в 2018 году. Подрядчик поставлял УВЗ производственные ножницы, но предприятие расторгло контракт в одностороннем порядке, когда было выполнено 30% от договора.

Уралвагонзавод обратился в суд и потребовал с недобросовестного поставщика 33,3 миллиона рублей банковских гарантий. Три судебных инстанции поддержали требования заказчика.

Позднее же свердловский арбитраж посчитал, что тагильский завод злоупотребил своим положением при приемке товара и БЗПО исключили из Реестра недобросовестных поставщиков.

После этого ООО «Барнаульский завод прессового оборудования» обратился в суд с просьбой пересмотра дела. Однако суд посчитал действия УВЗ законными и отказал в пересмотре дела.

В минувший четверг, 29 июля, подрядчик НПО «Уралвагонзавода» обратился в апелляционную инстанцию, пишет «Правда УРФО».

Напомним, что в должности сменного мастера цеха № 2 Уралвагонзавода будет восстановлен Александр Иванов. Судом его увольнение было признано незаконным.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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