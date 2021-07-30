Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил повысить показатели БКАД в Свердловской области

На реализацию проекта БКАД в Свердловской области из федерального бюджета выделили более 4 млрд рублей. В 2021 году планируется отремонтировать 120 км дорог. Особое внимание будет уделено проектам в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Евгению Куйвашеву повысить показатели по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Свердловской области. Также Хуснуллин отметил, что в регионе начинается работа по строительству ЕКАД - на это из федерального бюджета будет выделено ещё 9 млрд рублей. Вице-премьер сообщил, что при дополнительном финансировании строительство ЕКАД может завершиться уже к 2023 году. Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 60% выполнен ремонт улицы Индустриальная в Нижнем Тагиле. Стоимость реконструкции составила порядка 190 миллионов рублей. На 60% выполнен ремонт улицы Индустриальная в Нижнем Тагиле

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