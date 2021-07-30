Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил повысить показатели БКАД в Свердловской области

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Евгению Куйвашеву повысить показатели по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Свердловской области.
Также Хуснуллин отметил, что в регионе начинается работа по строительству ЕКАД - на это из федерального бюджета будет выделено ещё 9 млрд рублей.
Вице-премьер сообщил, что при дополнительном финансировании строительство ЕКАД может завершиться уже к 2023 году.
Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 60% выполнен ремонт улицы Индустриальная в Нижнем Тагиле. Стоимость реконструкции составила порядка 190 миллионов рублей.