Водоснабжение мусоросортировочного завода в Тагиле спроектирует екатеринбугская фирма

Всего на закупку заявилось пять компаний, однако одна заявка была отозвана. ООО ПКБ «Аквариус» снизило изначальную сумму контракта на 25%, с 3,1 до 2,3 миллиона рублей, и стало победителем. Заказчиком выступало АО «Облкоммунэнерго».