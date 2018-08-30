666 тысяч рублей выделено на ремонт Демидовской дачи в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле будет произведен ремонт в музее Демидовская дача, находящемся по адресу ул. Красногвардейская, 5А. Ремонт пройдет в основном здании и прилегающих флигелях.
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» выделило 666 тысяч рублей на ремонтные работы в музее Демидовская дача. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, подрядчик должен провести разборку тротуаров, установить покрытие из гранитных плит, демонтировать старые водосборные сооружения с проезжей части и установить новые, заменить бортовые камни. Также будут проведены фасадные работы: огрунтовка, шпатлевка и покраска. Перед этим поверхность стен нужно будет очистить от прежнего покрытия.
Также в перечень необходимых работ включен разбор старого паркета и замена на новое паркетное покрытие. Также подрядчик обязуется окрасить двери, отремонтировать крыльцо и окрасить декоративные элементы фасада. Наружные работы должны проводиться с земли или с лесов. На выполненные работы подрядчик предоставит гарантию.
Все работы финансируются из бюджета муниципалитета. Прием заявок от участников аукциона звершится 10 сентября 2018 года, а 13 сентября станут известны итоги.