666 тысяч рублей выделено на ремонт Демидовской дачи в Нижнем Тагиле

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» выделило 666 тысяч рублей на ремонтные работы в музее Демидовская дача. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен провести разборку тротуаров, установить покрытие из гранитных плит, демонтировать старые водосборные сооружения с проезжей части и установить новые, заменить бортовые камни. Также будут проведены фасадные работы: огрунтовка, шпатлевка и покраска. Перед этим поверхность стен нужно будет очистить от прежнего покрытия.

Также в перечень необходимых работ включен разбор старого паркета и замена на новое паркетное покрытие. Также подрядчик обязуется окрасить двери, отремонтировать крыльцо и окрасить декоративные элементы фасада. Наружные работы должны проводиться с земли или с лесов. На выполненные работы подрядчик предоставит гарантию.