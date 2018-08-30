Малый и средний бизнес Свердловской области получит новые налоговые льготы

Если предприятие за отчетный период вкладывало в развитие проектов областного масштаба, то ему будут положены льготы при уплате налоговых отчислений в бюджет. В правительстве Свердловской области отмечают, что льготы будут действовать для бизнеса с прозрачной прибылью.