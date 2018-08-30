Малый и средний бизнес Свердловской области получит новые налоговые льготы

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С 1 января 2018 года на территории Российской Федерации действует инвестиционный налоговый вычет, позволяющий предпринимателям снижать часть налогового платежа за счет расходов на развитие субъекта. Планируется, что к 2019 году действие налогового вычета будет распространяться и на бизнес Свердловской области.
Бизнес Свердловской области сможет получить новую форму поддержки в виде налогового инвестиционного вычета.
Если предприятие за отчетный период вкладывало в развитие проектов областного масштаба, то ему будут положены льготы при уплате налоговых отчислений в бюджет. В правительстве Свердловской области отмечают, что льготы будут действовать для бизнеса с прозрачной прибылью.
На данный момент в рабочих группах обсуждаются размеры ставок и срок действия вычета. Разработку законопроекта, вводящего инвестиционный налоговый вычет на Среднем Урале, планируют начать в октябре 2018 года и закончить к декабрю, сообщает «Правда УрФО». Таким образом, новые льготы станут доступны среднему и малому бизнесу в 2019 году.
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