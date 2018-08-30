ОАО «МРСК Урала» по суду выплатит 1,1 млн рублей ПАО «Пермэнергосбыт»

Между компаниями в 2018 году был заключён договор, согласно которому «Пермэнергосбыт» передавал «МРСК Урала» электроэнергию через технические устройства электросетей, принадлежащих первому. По договору «МРСК Урала» обязуется оплачивать услуги.

Согласно материалам дела, в 2015 году «МРСК Урала» оплатило стоимость поставленной электроэнергии несвоевременно. В связи с чем «Пермэнергосбыт» начислил штрафные санкции и потребовал уплату процентов за пользование чужими денежными средствами. Вскоре дело поступило в Арбитражный суд Пермского края.

28 августа судья постановил ОАО «МРСК Урала» выплатить 1 089 132 рубля в пользу «Пермэнергосбыт». Кроме того, компания заплатит 24 тысячи рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины по иску.

В пресс-службе ОАО «МРСК Урала» сообщили TagilCity.ru, что в ходе исполнения договора между сторонами нередко возникают естественные разногласия, причём ответчиком может выступать как «МРСК Урала», так и «Пермэнергосбыт».