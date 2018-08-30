ОАО «МРСК Урала» по суду выплатит 1,1 млн рублей ПАО «Пермэнергосбыт»

ОАО «МРСК Урала» заплатит 1,1 млн рублей ПАО «Пермэнергосбыт» за пользование чужими денежными средствами. Такое решение вынес Арбитражный суд Пермского края 28 августа.
Между компаниями в 2018 году был заключён договор, согласно которому «Пермэнергосбыт» передавал «МРСК Урала» электроэнергию через технические устройства электросетей, принадлежащих первому. По договору «МРСК Урала» обязуется оплачивать услуги.
Согласно материалам дела, в 2015 году «МРСК Урала» оплатило стоимость поставленной электроэнергии несвоевременно. В связи с чем «Пермэнергосбыт» начислил штрафные санкции и потребовал уплату процентов за пользование чужими денежными средствами. Вскоре дело поступило в Арбитражный суд Пермского края.
28 августа судья постановил ОАО «МРСК Урала» выплатить 1 089 132 рубля в пользу «Пермэнергосбыт». Кроме того, компания заплатит 24 тысячи рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины по иску.
В пресс-службе ОАО «МРСК Урала» сообщили TagilCity.ru, что в ходе исполнения договора между сторонами нередко возникают естественные разногласия, причём ответчиком может выступать как «МРСК Урала», так и «Пермэнергосбыт».
Не все из указанных разногласий разрешаются в рабочем порядке. Часть из них передается на разрешение суда. Речь идет об исключительно рабочих моментах, не являющихся сенсацией. На сегодняшний день имеются вступившие в законную силу судебные акты по искам как ОАО «МРСК Урала» к ПАО «Пермэнергосбыт», так и по искам ПАО «Пермэнергосбыт» к ОАО «МРСК Урала»,сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ОАО «МРСК Урала»