ВГОК выплатит более 4 млн рублей долга «Тагилэнерго»

МУП «Тагилэнерго» обратился в Арбитражный суд с иском в отношении ОАО «ВГОК» о взыскании задолженности в размере 4 379 330 рублей 09 копеек за тепловую энергию за период с 12 февраля по 30 марта 2018 года, а также с 31 марта по день фактической выплаты долга.

Во время предварительного судебного заседания истец заявил об увеличении суммы долга до 4 576 345 рублей 11 копеек по причине увеличения размера пеней.

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение от 23 августа 2018 года частично удовлетворить иск МУП «Тагилэнерго» и взыскать с ОАО ВГОК денежные средства в размере 4 376 920 рублей 16 копеек, в том числе: 4 267 473 рубля 06 копеек – основной долг; 109 447 рублей 10 копеек – пеня, начисленная за период с 13.02.2018 по 30.03.2018. Начислить на сумму долга 4 267 473 рубля 06 копеек пеню в размере 1/130 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, утвержденной на день погашения долга за каждый день просрочки, начиная с 31.03.2018г. по день фактической уплаты долга.

Также согласно решению суда, ОАО ВГОК обязан возместить расходы по уплате госпошлины за подачу иска в размере 44 872 рублей в пользу МУП «Тагилэнерго».