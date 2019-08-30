Минэкономразвития предложило разрешить россиянам выкупать свои долги у банков

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что заемщик может попасть в трудную жизненную ситуацию, в результате которой будет неспособен исполнять свои обязательства перед кредитором. В таких случаях банки отказывают заемщику в реструктуризации долга и продают долги коллекторам. Как правило, сумма сделки с коллекторами составляет всего несколько процентов от суммы долга.