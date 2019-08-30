Минэкономразвития предложило разрешить россиянам выкупать свои долги у банков
Сегодня, 16:30ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Минэкономразвития разработало законопроект, позволяющий россиянам выкупать свои долги у банков до передачи их коллекторам, сообщает «Коммерсант».
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что заемщик может попасть в трудную жизненную ситуацию, в результате которой будет неспособен исполнять свои обязательства перед кредитором. В таких случаях банки отказывают заемщику в реструктуризации долга и продают долги коллекторам. Как правило, сумма сделки с коллекторами составляет всего несколько процентов от суммы долга.
Так, предлагается перед передачей долга коллекторскому агентству, уведомлять заемщика о возможности выкупить свой долг, сумма сделки может оказаться для должника приемлемой. Отмечается, что предложение будет распространяться только на добросовестных заемщиков.
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