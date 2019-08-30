Свердловская область получит 700 миллионов на поиск месторождений меди и золота
Бюджет Российской Федерации до 2022 года выделит Свердловской области 700 млн рублей на поиск новых месторождений меди и золота, сообщает департамент информполитики региона.
Информация о выделении средств появилась по итогам совещания губернатора Евгения Куйвашева с недропользователями, прошедшего 30 августа, на котором стороны обсудили развитие минерально-сырьевой базы региона.
Недропользователи внесли предложение о расширении заявительного принципа для ведения геологоразведки на площадях с выявленными прогнозными ресурсами твердых полезных ископаемых. Они считают, что это позволит привлечь средний и малый бизнес в отрасль. Также было предложено создать нормативную базу для тех компаний, которые специализируются только на геологическом изучении недр и помогать им за счет федерального бюджета.
В конце совещания участники коснулись темы техногенных отходов добывающих и горно-металлургических производств. По информации профильных ведомств, в Свердловской области от добычи полезных ископаемых образуется более 8 млрд тонн отходов, из которых можно получать драгоценные, цветные и черные металлы.