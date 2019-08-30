Свердловская область получит 700 миллионов на поиск месторождений меди и золота

Недропользователи внесли предложение о расширении заявительного принципа для ведения геологоразведки на площадях с выявленными прогнозными ресурсами твердых полезных ископаемых. Они считают, что это позволит привлечь средний и малый бизнес в отрасль. Также было предложено создать нормативную базу для тех компаний, которые специализируются только на геологическом изучении недр и помогать им за счет федерального бюджета.