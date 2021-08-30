Апелляционный суд поддержал УВЗ по взысканию миллионного долга по мировому соглашению

В суде пояснили, что частичное или полное исполнение соглашения не является основанием для отмены обжалуемого акта. Кроме того, ИКФ не предоставили доказательства, что обстоятельства непреодолимой силы помешали завершить поставку и наладку оборудования в положенное время, пишет «Правда УрФО».