Апелляционный суд поддержал УВЗ по взысканию миллионного долга по мировому соглашению

Апелляционный суд поддержал УВЗ по взысканию миллионного долга по мировому соглашению
Апелляционный суд поддержал УВЗ по взысканию миллионного долга по мировому соглашению
Сегодня, 15:45ЭкономикаФото: pixabay.com
17 апелляционный суд поддержал тагильский УВЗ по взысканию миллионного долга по мировому соглашению с ООО Инженерно-консалтинговой фирме «Солвер».

В апелляционной жалобе сказано, что на момент суда УВЗ получило три из шести обрабатывающих центров Doosan, стоимость которых превышает сумму требований по мировому соглашению.

ИКФ «Солвер» пришлось перезаказывать часть оборудования из-за санкций Евросоюза в отношении тагильского предприятия. Там считают требование о выдаче исполнительного листа «заведомо недобросовестным».

Однако представители УВЗ заявили, что три единицы оборудования были поставлены в сентябре 2020 года, а документ был утвержден в ноябре.

В суде пояснили, что частичное или полное исполнение соглашения не является основанием для отмены обжалуемого акта. Кроме того, ИКФ не предоставили доказательства, что обстоятельства непреодолимой силы помешали завершить поставку и наладку оборудования в положенное время, пишет «Правда УрФО».

Напомним, 17 апелляционный суд отказался взыскивать тагильского УВЗ 94 миллиона рублей в пользу АО «КБ Высотных и подземных сооружений» за реконструкцию производства.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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