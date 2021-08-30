Апелляционный суд поддержал УВЗ по взысканию миллионного долга по мировому соглашению

В апелляционной жалобе сказано, что на момент суда УВЗ получило три из шести обрабатывающих центров Doosan, стоимость которых превышает сумму требований по мировому соглашению.
ИКФ «Солвер» пришлось перезаказывать часть оборудования из-за санкций Евросоюза в отношении тагильского предприятия. Там считают требование о выдаче исполнительного листа «заведомо недобросовестным».
Однако представители УВЗ заявили, что три единицы оборудования были поставлены в сентябре 2020 года, а документ был утвержден в ноябре.
В суде пояснили, что частичное или полное исполнение соглашения не является основанием для отмены обжалуемого акта. Кроме того, ИКФ не предоставили доказательства, что обстоятельства непреодолимой силы помешали завершить поставку и наладку оборудования в положенное время, пишет «Правда УрФО».
Напомним, 17 апелляционный суд отказался взыскивать тагильского УВЗ 94 миллиона рублей в пользу АО «КБ Высотных и подземных сооружений» за реконструкцию производства.