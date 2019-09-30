Ипотека стала доступнее: скидка на ставку 0,7% до конца года

В начале сентября Центральный Банк России третий раз за 2019 год снизил ключевую ставку до 7%. Ведущие банки вслед за этим снизили ставки по ипотеке.На данный момент средняя ставка реально одобренного кредита на вторичную недвижимость составляет 9,3-9,5%. Осенью 2019 года ипотечные ставки достигли исторического минимума за последние 5 лет. Еще одна актуальная тенденция —рост цен. Стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья увеличилась на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на вторичном рынке рост цен достигает 10%.

Ипотечная ставка всегда была и остается двигателем рынка недвижимости.Сейчас условия для покупки квартиры в ипотеку оптимальные: ставки снижаются, цены выросли, но еще не достигли максимальных значений. Ещё один повод приобрести квартиру в ипотеку — снижение ипотечной ставки для клиентов компании «Этажи» от банка ВТБ.